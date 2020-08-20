Москва, , 08:41 — REGNUM В Москве возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева (КПРФ). Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следствие считает, что депутат Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года раз в месяц направлял в аппарат МГД документы о премировании своего помощника на суммы от 350 тыс. до 600 тыс. рублей. Бумаги подтверждали «заведомо ложные сведения» о выполнении заданий особой важности и сложности, информируют в СК. В действительности, полагают следователи, Шереметьев имел умысел личного обогащения, и распоряжался полученными средствами по личному усмотрению.

Всего бюджету нанесён ущерб в размере свыше 2 млн рублей. Отмечается, что пресечь противоправную деятельность удалось совместными усилиями СК, прокуратуры и других правоохранительных органов.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос о задержании Шереметьева.