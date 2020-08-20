Ниамей, , 08:26 — REGNUM Шесть молодых французских работников, двое мужчин и четыре женщины, погибли в августе вместе с водителем и проводником из Нигера во время посещения заповедника, сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел Нигера заявил, что подозреваемый был арестован после убийства восьми человек, в том числе шести французских граждан, недалеко от Ниамея. По его словам, у следователей есть «серьезные зацепки».

«На данный момент подозреваемый находится в руках центральной контртеррористической службы Нигера, и расследование продолжается. У нас есть определенная информация, которая указывает на вероятных участников этих ужасных преступлений», — говорится в заявлении МВД Нигера.

Напомним, граждане Франции были убиты 9 августа 2020 года вместе с водителем и проводником из Нигера во время посещения заповедника, расположенного в 60 км к юго-востоку от столицы.

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