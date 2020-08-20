Красноярск, , 08:20 — REGNUM Правоохранители в Красноярском крае устанавливают источник ложной информации о минировании ряда государственных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Антитеррористическую комиссию края.

Как отмечается, в настоящее время также реализуются меры по обеспечению безопасности граждан. Местных жителей призвали в связи с этим ответственно относиться к законным требованиям сотрудников и сохранять спокойствие.

Ранее по региону прошлась очередная волна «минирований». Сообщения об угрозе теракта поступили на электронные адреса районных судов в Красноярске, в Дудинке и Ачинске, а также в администрацию Дивногорска.

«В результате преступной деятельности неустановленных лиц проведена эвакуация сотрудников и посетителей административных зданий», — отметили в правительстве.

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