Казань, , 10:09 — REGNUM В Казани задержан 37-летний мужчина по подозрению в убийстве охранника бизнес-центра, сообщает Татар-информ.

По сведениям, подозреваемый ранее был судим за кражу и нарушения правил дорожного движения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Появилась информация, что задержанный уже дал признательные показания.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в центре Казани на улице Рустема Яхина 19 августа был найден мертвым охранник бизнес-центра. Тело обнаружил пришедший к началу своей смены напарник.

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