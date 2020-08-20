Омск, 20 августа 2020, 08:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Омской области обнародовало комментарий по ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, 20 августа в аэропорту «Омск-Центральный» экстренно сел самолёт авиакомпании S7, на борту которого находится Навальный.
Скорая помощь доставила его в одну из больниц Омска.
«На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — подчеркнули в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, в котором Навальный летел из Томска в Москву, 20 августа экстренно приземлился в Омске.
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