Магадан, Магаданская область, , 08:22 — REGNUM По информации МЧС Магаданской области, 21 августа возможно возникновение чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в связи с прогнозируемым ураганным ветром, сильным дождём со снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Якутию в выходные придут первые заморозки

Ухудшение погоды ожидается ночью 21 августа в Магадане, в Ольском, Северо-Эвенском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском городских округах.

Прогнозируется ветер северо-восточный 15−20 м/с, сильный дождь со снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Якутии в предстоящие выходные синоптики прогнозируют первые заморозки.