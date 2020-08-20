Барнаул, , 08:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 20 августа, за сутки в регионе произошло пять новых летальных случаев носителей SARS-CoV-2, наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 2841 человек (+29 за последние сутки).

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Ещё 3464 пациентам с коронавирусом поставлен диагноз ОРВИ (+19 за последние сутки). Тяжелобольных — 111 (минус 1 за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 30 человек (+1 человек за сутки). За весь период в крае выздоровели 9356 человек, скончались — 292 пациента. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 968 человек (+81 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время тестирование на коронавирус в регионе демонстрирует скачкообразный характер. Если месяц назад были дни, когда на Алтае ежесуточно делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста, 19 августа было сделано 3800 тестов.

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