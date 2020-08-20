Кызыл, , 07:55 — REGNUM Тувинские полицейские задержали в Кызыле организатора притона для изготовления и употребления наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, притон располагался в одном из домов правобережных дачных обществ.

По данным полиции, 36-летний горожанин систематически принимал у себя дома наркозависимых знакомых. Он уже дал признательные показания, в помещении также изъяты предметы и вещества, используемые для изготовления и употребления наркотических средств опийной группы.

«Все наркозависимые мужчины в возрасте от 23 до 38 лет, находившиеся в момент задержания в притоне были доставлены в полицию, где подтвердили факт употребления наркотиков», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому теперь грозит до четырёх лет лишения свободы.

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