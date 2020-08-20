Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM В Бурятии по состоянию на 19 августа зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев нападения клещей на людей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, около трети обратившихся в больницы — дети.

Нападения зафиксированы на территориях 21 района, а также города Улан-Удэ. В результате 56 человек заболели инфекциями, передающихся клещами.

«Клещевым вирусным энцефалитом — 27, клещевым боррелиозом — 11, клещевым риккетсиозом — 17, моноцитарным эрлихиозом человека — 1. У 4 пострадавших зарегистрирована микст-инфекция: клещевой энцефалит + клещевой боррелиоз», — отметили в управлении.

В рамках профилактики специалисты в республике проводят противоклещевую обработку мест массового пребывания людей. Всего в этом году обработано более 2,2 тыс. га. Привито от клещевого энцефалита более 60 тыс. человек.

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