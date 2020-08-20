Прибайкальский район, Бурятия, , 07:04 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии погиб мужчина при попытке спасения двух своих внуков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, трагедия произошла накануне в районе посёлка Гремячинск.

Как установили спасатели, двух мальчиков в возрасте 12 лет, плававших возле берега на надувном матрасе, стало относить в озеро. За ними наблюдал их дед в возрасте 62 лет.

«Дедушка бросился на помощь, но, к сожалению, не доплыв до детей, утонул. Мальчиков спас отец, спустив на воду лодку», — отметили в управлении.

Тело мужчины впоследствии нашли инспекторы ГИМС в 60−70 метрах от берега на глубине 5−6 метров.

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