Красноярск, , 06:44 — REGNUM Волна анонимных «минирований» проходит сегодня, 20 августа, в Красноярском крае.

По сообщениям местных массмедиа, вновь эвакуируют районные суды в Красноярске, а также в Дудинке и Ачинске. В Дивногорске эвакуировали администрацию.

Как передаёт «АиФ-Красноярск», в электронном письме от лжетеррористов говорится о том, что «заминировано здание суда, самолёты в аэропорту, вокзалы, мэрия и налоговые инспекции».

Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирований» прокатилась по Красноярску 13 августа 2020 года. Позже Антитеррористическая комиссия объявила, что эти сообщения оказались ложными.

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