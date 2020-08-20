Шанхай, Китай, , 06:04 — REGNUM В Китае при столкновении танкера и баржи с щебнем в районе устья реки Янцзы вблизи Шанхая без вести пропали 14 человек. Об этом 20 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

По информации властей в результате столкновения, которое произошло в 03:39 по местному времени, в воде оказались 17 членов экипажей этих судов. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели подняли из воды трёх из них, остальные в настоящее время числятся пропавшими без вести.

В результате столкновения танкер, на борту которого находилось три тысячи тонн бензина, загорелся. Баржа с щебнем затонула.

Отмечается, что один из спасённых был доставлен для оказания помощи в ближайшую больницу. Спасатели продолжают поиски остальных членов экипажей.