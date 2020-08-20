Новосибирск, , 05:57 — REGNUM По Новосибирской области сегодня, 20 августа, вновь прокатилась волна массовых сообщений о минировании зданий судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры. Анонимные сообщения поступили на электронную почту организаций, сообщили ИА REGNUM в антитеррористической комиссии (АТК) региона.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — уточнили в АТК.

В аппарате просят новосибирцев сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, на прошлой неделе по Новосибирску уже проходила волна сообщений о минировании зданий. Взрывных устройств тогда обнаружено не было.