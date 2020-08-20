Хабаровск, , 05:43 — REGNUM В Хабаровске пропал мальчик шести лет, его объявили в розыск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Макар Храмцов вероятно ушёл утром 19 августа из краевого диагностического центра «Вивея», расположенного на улице Запарина. До настоящего времени его не нашли.

«Ребёнка ищут следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, волонтёры», — пояснили в следственных органах.

Для установления всех обстоятельств произошедшего инициирована процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружили тело девочки примерно пяти-шести лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.