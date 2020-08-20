Благовещенск, , 05:37 — REGNUM Власти Амурской области держат на особом контроле паводковую ситуацию на реках региона. Как заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС губернатор Василий Орлов, риска затопления населённых пунктов пока нет, но ситуация тревожная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В области за август выпало большое количество осадков — в некоторых районах в 2,8 раза больше месячной нормы. Наибольшее количество осадков выпало в селе Светиловка — 330 мм, в Свободном — 255 мм, в Благовещенске — 225 мм. На следующей неделе, 24 и 25 августа, в регионе вновь прогнозируются дожди.

В реках Приамурья фиксируется повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления.

Специалисты проводят мониторинг гидрологической обстановки. Главам муниципалитетов поручено обследовать состояние защитных дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после прохождения циклона с сильными ливнями затопленными оказались 20 участков дорог общей протяженностью 26 км.