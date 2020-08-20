Иркутск, , 05:39 — REGNUM В Иркутской области при столкновении двух легковых автомобилей в ночь на 20 августа погибли четыре человека и двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В сообщении ведомства отмечается, что трагедия произошла около 02:00 по местному времени на федеральной автодороге А-331 «Вилюй», где вблизи населённого пункта Покосное Братского района столкнулись автомобили Toyota Vista и Lada Granta.

«В результате случившегося 54-летний водитель, две пассажирки Lada 18 и 47 лет и 31-летний пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте до приезда бригады медиков», — говорится в сообщении.

Получившие травмы водитель и пассажир Toyota Vista были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.