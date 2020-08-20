Хабаровск, , 05:29 — REGNUM В аэропорту Хабаровска в очередной раз эвакуировали персонал и пассажиров — поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

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Спецслужбы 20 августа эвакуировали 1375 пассажиров и 152 сотрудника аэропорта и приступили к проверке здания.

А вот пассажирам из Владивостока и Екатеринбурга пришлось ожидать в самолёте окончания проверки. Выйти им не разрешили, сообщает «АиФ-Дальинформ».

За несколько недель это уже девятый случай «минирования» аэропорта в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, все находящиеся в здании Хабаровского краевого суда утром 20 августа были срочно эвакуированы из-за сообщения о минировании.