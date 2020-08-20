Хабаровск, , 05:20 — REGNUM Все находящиеся в здании Хабаровского краевого суда утром 20 августа были срочно эвакуированы из-за сообщения о минировании.

Читайте также: Заседание по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации

Сообщение о заложенной бомбе пришло на электронную почту суда. Сотрудников и посетителей из здания эвакуировали. Спецслужбы приступили к проверке здания на наличие взрывных устройств, пишет «АиФ-Дальинформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пресненском суде Москвы 19 августа объявили эвакуацию во время заседания по делу актёра Михаила Ефремова.