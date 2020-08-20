Благовещенск, 20 августа 2020, 03:39 — REGNUM В Амурской области после прохождения циклона с сильными ливня затопленными оказались 20 участков дорог общей протяженностью 26 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Как отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников, дороги затопило в 12 районах: Белогорском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском, Шимановском.
Полностью отрезанных от транспортного сообщения населённых пунктов нет. На 8 участках дорог проезд отсутствует, на 12 — затруднён. По предварительным подсчётам ущерб составил 90 млн рублей. Ведутся восстановительные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, детский сад №68 в Благовещенске не принимает детей — учреждение оказалось сильно затоплено после прошедших в ночь с 17 на 18 августа дождей.