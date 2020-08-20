Сакраменто, США, , 03:21 — REGNUM Вертолет Bell UH-1H, который тушил природные пожары в американском штате Калифорния, потерпел крушение в девяти милях от города Коалинг, сообщается на странице в Twitter департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты региона.

В результате падения погиб пилот аппарата. Начато расследование причин катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в реку Теннесси в США упал вертолет Eurocopter с четырьмя пассажирами на борту. Трое из них спаслись. Еще один пассажир пропал без вести.

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