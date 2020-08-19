Ногинск, Московская область, , 23:28 — REGNUM Тела двух человек обнаружены в частном доме в Московской области, сообщает 19 августа подмосковное управление СК.

Мужчина 32 лет скончался от огнестрельного ранения, на теле 24-летней женщины видимых повреждений нет.

Тела обнаружены в поселке Обухово Богородского городского округа.

«Тела находились в стадии гнилостных изменений», — указано в сообщении СК.

Эксперты-криминалисты изучают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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