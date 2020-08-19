Москва, 19 августа 2020, 22:13 — REGNUM Сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее на Красной площади в Москве не подтвердилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что здание было проверено кинологами. Никаких взрывоопасных веществ ими обнаружено не было.
Напомним, ранее стало известно, что Мавзолей проверяют после анонимного сообщения в полицию о якобы заложенном там взрывном устройстве.
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