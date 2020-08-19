Ростов-на-Дону, , 21:53 — REGNUM В Ростовской области бывшего инспектора дорожно-патрульной службы подозревают в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 августа.

Как полагают следователи, преступление произошло в Белокалитвинском районе в апреле 2020 года. Инспектор ДПС остановил ВАЗ-21 102. За рулём автомобиля находилась местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник правоохранительных органов потребовал передать ему взятку в сумме 35 тыс. рублей за не привлечение женщины к административной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел. В отношении подозреваемого в ближайшее время будет избрана мера пресечения.