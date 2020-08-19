Москва, 19 августа 2020, 21:33 — REGNUM В правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом вечером 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Сообщается, что здание Мавзолея в настоящее время осматривают кинологи.
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