Югорск, Югра, , 21:16 — REGNUM В городе Югорске (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в руководстве экстремистской организацией. Об этом сообщат пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они сообща руководили деятельностью секты, распространяли запрещённую литературу, вербовали новых членов, проводили конспиративные сборы участников с целью проведения религиозных обрядов, проповедей, побуждая адептов к разрыву семейных отношений и непризнанию органов органов государственной власти и так далее.

Сотрудниками полиции вместе с сотрудниками СКР были проведены девять обысков в местах жительства организаторов и участников экстремистской организации. Изъята запрещённая литература и листовки, документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных лиц.

По уголовному делу в ч.1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации») проводится комплекс следственных действий.