Милан, Италия, , 19:53 — REGNUM Пригородный поезд сошел с рельсов утром в среду, 19 августа, на станции Карнате-Усмате в итальянской провинции Ломбардия, передает Adnkronos.

Представители транспортной компании Trenord опровергли сообщения о том, что в результате происшествия пострадали машинист и начальник поезда: ни того, ни другого в момент происшествия в поезде не было, и пострадал (незначительно) лишь единственный пассажир поезда.

Почему машинист и начальник поезда отсутствовали в его составе, еще только предстоит выяснить, начато расследование с участием полиции, сообщили также в Trenord.