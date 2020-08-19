Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM В отношении экс-директора фонда депутата Госдумы Антона Шипулина Виктории Щ. возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом парламентарий написал в Facebook.

«Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах», — сообщил депутат.

Фонд собирал пожертвования на различные благотворительные инициативы, в частности, на реабилитацию онкобольных детей. В структуре подозревают, что экс-руководительница использовала полученные фондом средства не по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые четыре месяца 2020 года в Свердловской области зарегистрировали 2473 мошеннических преступных деяния. Это больше, чем было в аналогичный период 2019 года.

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