Архангельск, , 18:11 — REGNUM В Архангельской области нашли преступников, ограбивших 95-летнюю женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД.

Сначала преступники пробрались в квартиру пенсионерки под видом пожарных. Они предложили женщине оплатить датчики пожарной безопасности со скидкой 50%, объясняя необходимость установки тем, что могут возникнуть неисправности электропроводки. Получив 15 тысяч рублей, они скрылись.

На следующий день визитёры пришли к пенсионерке уже в облике полицейских, из-за плохого зрения она их не узнала. Преступники вошли в квартиру, чтобы «осмотреть жильё», но прибывшая в квартиру соседка выгнала злоумышленников. Однако «полицейские» к этому времени успели похитить деньги из кошелька бабушки.

Обнаружив пропажу, 95-летняя архангелогородка обратилась в полицию. Преступники были объявлены в розыск и вскоре были задержаны. Ими оказались 26-летний и 31-летний жители районов области.