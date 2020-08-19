Портленд, США, , 17:22 — REGNUM Здание правительства города Портленда (штат Орегон, США) пострадало из-за агрессии участников уличных беспорядков, пишет 19 августа Oregonian.

Участники беспорядков забросали первый этаж здания бутылками с зажигательной смесью, выбив окна. Они требуют убрать из города полицию и распустить тюрьмы. Полиция смогла отодвинуть толпу от здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Портленд является одной из точек в США, где не стихают уличные беспорядки, начавшиеся весной на волне протестов против полицейского произвола.

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