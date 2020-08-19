Новосибирск, , 17:16 — REGNUM Возле здания торгового центра «Роял Парк» в Новосибирске сегодня вечером, 19 августа, очевидцы насчитали минимум десять пожарных машин, а также машины скорой помощи и полицию.

Изданию «НДН.Инфо» в управлении МЧС РФ по региону сообщили, что тревога оказалась ложной.

«Поступило сообщение. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло задымление в вентиляционном коробе кафе, расположенном на третьем этаже», — уточнили в ведомстве.

Эвакуация ТЦ не проводилась.