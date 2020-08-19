Кукава , , 17:12 — REGNUM Сотни жителей города Кукава (штат Борно, Нигерия) захвачены террористами группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 августа Agence France-Presse.

Уточняется, что налёт террористы совершили на жителей Кукавы, которые два года жили в лагере для беженцев в городе Майдугури и недавно вернулись в город.

Атаку террористы осуществили в ночь на 19 августа на двух десятках грузовиков. Город охранялся, поэтому исламисты также атаковали военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штат Борно — одно из неблагоприятных мест в Нигерии, где орудуют террористические группировки, в том числе «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии арестовали подозреваемых в организации терактов