Сыктывкар, 19 августа 2020, 17:07 — REGNUM Обрушение галереи на шахте в Коми могло произойти из-за несовершенства проекта. Об этом заявил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Северсталь» Валерий Минчев.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на шахте «Воргашорская» при демонтаже произошло обрушение галереи, погибли четыре работника подрядной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»