Уфа, , 16:05 — REGNUM Бывшего инспектора центра занятости населения (ЦЗН) обвиняют в Башкирии в получении взяток за незаконное оформление пособий по безработице. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год 42-летняя обвиняемая экс-инспектор ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости населения по Гафурийскому району незаконно организовала постановку на учет в центр занятости и выплату пособий в максимальном размере четырем своим знакомым.

Отмечается, что указанные лица не имели право на получение пособий в таком размере, поскольку не работали на протяжении последних шести месяцев. Всего в вышеуказанный период безработным было неправомерно начислено порядка 250 тысяч рублей. Из этих денег обвиняемая получила свыше 65 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, мошенничества, служебного подлога и подделки документов. Свою вину обвиняемая признала. Ущерб, который был причинен центру занятости, был возмещен в полном размере.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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