Омск, , 15:42 — REGNUM В Омской области вирус птичьего гриппа выявлен уже в семи районах — в Крутинском, Нижнеомском, Полтавском, а также в Большеречье, Кормиловке, Саргатке, Тюкалинске.

Носитель вируса

О вспышке птичьего гриппа в Омской области стало известно 14 августа. Как сообщало ИА REGNUM, изначально вирус был выявлен в трёх районах.

В них пришлось забить 3 тысячи пернатых — это почти 5 тонн, передаёт «12 канал».

Специалисты сделали вывод, что причиной заражения могло стать неправильное содержание домашних птиц. Карантин продлится как минимум до середины сентября. В заражённые посёлки нельзя ввозить птиц и яйца, вывоз также под запретом.

За птиц, которых утилизируют, фермерам обещают компенсацию.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофы, вспышку удастся остановить, если население будет строго придерживаться правил содержания птицы. В частности, это безвыгульное содержание на подворье.

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