Тэгу, Южная Корея, , 15:50 — REGNUM В Южной Корее приговорили к тюремному заключению двух человек за импорт угля и чугуна из КНДР и подделку документов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, суд Тэгу обвинил 46-летнего гражданина Южной Кореи в нарушении закона «О межкорейском обмене и сотрудничестве» и приговорил к четырем годам и штрафу 1,4 млрд вон (~$1,1 млн). Другого южнокорейца приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу 590 млн вон (~$500 тыс.).

Известно, что в 2017 году граждане Южной Кореи импортировали северокорейский уголь и чугун на общую сумму 6,8 млрд вон (~$5,7 млн) подвидом российского. После ужесточения санкций в отношении КНДР и появления трудностей в импорте через Китай поставки осуществлялись через китайского трейдера и порт Холмск.