Москва, , 15:32 — REGNUM В Москве сразу семь районных судов столицы были эвакуированы из-за сообщений о «минировании». Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Так, были эвакуированы Зеленоградский, Дорогомиловский, Черемушкинский, Коптевский, Головинский, Солнцевский районные суды.

Также о «минировании» сообщили в Пресненском суде, где проходит процесс по делу актёра Михаила Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа семь райсудов Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений с угрозами «минирования». Были эвакуированы Измайловский, Чертановскй, Зеленоградский, Останкинский, Черемушкинский, Тверской и Мещанский судов.

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