Томск, , 14:26 — REGNUM По состоянию на 19 августа в Томской области зарегистрирован один лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, возгорание площадью 3 га действует в Верхнекетском лесничестве.

За прошедшие сутки в регионе потушили два лесных пожара на площади 0,9 га. Они действовали также в Верхнекетском лесничестве.

В Томской области сохраняется низкий класс пожарной опасности в лесах (2,2).

Всего с начала текущего пожароопасного сезона в регионе потушили 176 лесных пожаров на общей площади 6,9 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах из-за лесных пожаров введён в Красноярском крае.

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