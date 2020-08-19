Ярославль, 19 августа 2020, 14:24 — REGNUM В Ярославле ребёнок получил травму на развлекательном аттракционе. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Ребёнок сломал руку. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Парк на острове эксплуатирует принадлежащее мэрии предприятие «Дирекция городских парков культуры и отдыха».
Сейчас следователи устанавливают лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона.
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