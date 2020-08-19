Ярославль, , 14:24 — REGNUM В Ярославле ребёнок получил травму на развлекательном аттракционе. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Ребёнок сломал руку. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

«Как следует из материалов уголовного дела, вчера днем 4-летний мальчик, находясь на аттракционе — надувном батуте в виде горки, расположенном на Даманском острове города Ярославля, получил травму, а именно закрытый перелом левого предплечья со смещением», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Парк на острове эксплуатирует принадлежащее мэрии предприятие «Дирекция городских парков культуры и отдыха».

Сейчас следователи устанавливают лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские парки возглавила тридцатилетняя экс-предпринимательница