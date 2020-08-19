Чита, , 14:16 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупреждают о значительном ухудшении погодных условий: в ночь на 20 августа в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °C.

«Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры, чтобы предупредить гибель сельскохозяйственных культур. С понижением ночных температур воздуха также увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Будьте осторожны при эксплуатации печей и электроприборов. Не используйте устройства, имеющие неисправности», — призывают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные дожди и заморозки ожидают также завтра, 20 августа, в соседней, Иркутской области.

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