Иркутск, , 14:10 — REGNUM Иркутские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа местами в Катангском районе ожидаются заморозки до 0,-2°С, ночью в Тайшетском, Чунском и Нижнеудинском районах, утром и днём в северо-западных районах ожидаются местами сильные дожди, по области грозы, усиление северо-западного ветра до 14 м/с.

«При получении информации об ухудшении погоды и выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на дальние расстояния, не планируйте выходов на туристические маршруты и отдых на водоемах», — призывают сотрудники ГУ МЧС РФ.

Вместе с тем 20−22 августа местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди с грозами и сильным ветром стали причиной объявления штормового предупреждения в начале августа.

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов и города Усть-Илимск особый противопожарный режим продлён до 1 сентября.

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