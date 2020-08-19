Тюмень, , 13:56 — REGNUM В Тюмени бывший начальник исправительной колонии N1 Игорь Чурсин приговорён к восьми годам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что Игорь Чурсин за 2,4 млн рублей в цехе на территории колонии предоставил двум заключенным комфортабельное жильё, где им разрешалось пользоваться сотовой связью, интернетом, холодильником и телевизором. Один из привилегированных заключённых за взятку размером 700 тыс. рублей устроил в цеховой комнате склад продовольствия, которым торговал. В начале 2019 года Игорь Чурсин потребовал 10 млн рублей с другого заключённого за непривлечение к дисциплинарной ответственности, зачисление на работу и подписание положительных характеристик.

Установлено, что с января 2016 года по июнь 2019 года экс-начальник колонии получил от осужденных и их знакомых взяток в виде денег и имущества на общую сумму более 11,8 млн рублей. Кроме того, при обыске в квартире Игоря Чурсина было найдено около 2, 2 тыс. боевых патронов.

Экс-начальник колонии приговорён судом за превышение должностных полномочий, незаконное хранение боеприпасов и взятки к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 150 тыс. рублей в доход государства.