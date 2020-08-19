Кемерово, , 13:47 — REGNUM В Кемерове водитель автомобиля «Шевроле Ланос», двигаясь по улице Терешковой, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, по встречной полосе. Видео нарушения Правил дорожного движения прислал участник акции «Мобильный патруль», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД РФ.

Была организована проверка. Водитель установлен.

В отношении нарушителя составлены протоколы за «проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» и за «выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Он оштрафован на общую сумму 6 тысяч рублей.