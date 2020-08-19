Уфа, , 13:44 — REGNUM Мужчину, который инсценировал свое утопление, осудили за мошенничество в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в Дуванском районе обвиняемый руководитель кредитного потребительского кооператива «АЙ» опубликовал сообщение об обналичивании средств материнского капитала. С февраля 2012 года по июль 2017 года он обманом завладел деньгами 44 владельцев этих сертификатов на сумму более 17 млн рублей.

Кроме этого, 41-летний фигурант уголовного дела подписал договоры сбережения с 37 вкладчиками на сумму свыше 7,5 млн рублей, но деньги в кассу фирмы не внес, а присвоил. Помимо этого, он украл более 11 млн рублей, которые якобы брал в долг под проценты, а также похитил 1,6 млн рублей под видом продажи квартиры. Таким образом, сумма ущерба составила 37 млн рублей.

По данному факту были возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и покушение на мошенничество.

Отмечается, что в 2017 году, находясь в розыске, чтобы избежать уголовной ответственности мужчина инсценировал свое утопление. Через два года его нашли стражи порядка и заключили под стражу.

В результате суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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