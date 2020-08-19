Киров, Калужская область, , 16:55 — REGNUM 17 августа житель города Кирова из хулиганских побуждений сообщил по телефону в оперативные службы о «заминированном» жилом доме по конкретному адресу. Об этом 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой района.

За ложное сообщение о готовящемся «взрыве» пятиэтажного жилого дома телефонному террористу грозит крупный штраф или ограничения свободы на срок до трёх лет.

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