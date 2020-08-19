Барнаул, , 13:07 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Барнаула по уголовному делу о получении взяток директором муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Сергеем Гончаровым при посредничестве главного инженера Евгения Резанцева.

Как сообщает сегодня, 19 августа, официальный сайт региональной прокуратуры со ссылкой на слова старшего прокурора апелляционного отдела прокуратуры края Натальи Гордееваой, установлено, что взятки были получены за выбор индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций в качестве единственного поставщика, подрядчика работ по благоустройству территории сквера, ремонту фонтана, производству неотложных работ по вывозу сломанных деревьев, порубочных остатков на полигон твердых коммунальных отходов, электротехнических и других работ.

Кроме того, директор МУП при пособничестве главного инженера похитил путем присвоения и растраты вверенные ему и принадлежащие предприятию денежные средства, путем их фиктивного перечисления на счета индивидуального предпринимателя и коммерческих организаций.

Общий размер взяток, полученных Гончаровым при посредничестве Резанцева составил 614 тыс. рублей, размер причиненного в результате хищения ущерба предприятию — более 716 тыс. рублей.

«Суд апелляционной инстанции по представлению прокурора приговор суда изменил, конфисковав в отношении Гончарова в доход государства конфискован эквивалент дохода, полученного в результате взятки (за вычетом изъятых 22 тыс. руб.), в сумме 592 тыс. рублей. Взыскание в этой части обращено на оставшееся после исполнения приговора в части гражданского иска имущество Гончарова — автомобиль Toyota Land Cruiser», — отметили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. руководитель МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Ранее сообщалось, что общая сумма полученных взяток за 2017−2018 гг. превысила один млн рублей.

По итогам судебного рассмотрения теперь уже бывшие директор МУП «Горзеленхоз» и главный инженер Евгений Резанцев отделались штрафами. Первого оштрафовали на три млн рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на пять лет, второй заплатит два млн рублей и четыре года не сможет заниматься административно-хозяйственным руководством.

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