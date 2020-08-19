Казань, , 13:28 — REGNUM В центре Казани на улице Рустема Яхина 19 августа был найден мертвым охранник бизнес-центра. Тело обнаружил пришедший к началу своей смены напарник.

К месту происшествия выехали эксперты и опергруппа следственного комитета. По информации Татар-информ, погибший с разбитым лицом лежал неподалеку от входа в здание. Полицейские изъяли металлическую палку и наушники, обнаруженные рядом с убитым.

Погибшим, как оказалось, был 71-летний мужчина, который устроился охранником в бизнес-центр около месяца назад. В обходном журнале погибший оставил последнюю запись в полночь. Такие пометки охранники должны оставлять каждые два часа. Предположительно, трагедия могла произойти в период между 00:00 и 02:00 ночи.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии на улице Сафиуллина 16 августа прохожие заметили мёртвую женщину, сидевшую на стуле перед храмом иконы Божией Матери Умиление.

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