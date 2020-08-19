Чита, , 12:50 — REGNUM На рассмотрение в Карымский районный суд Забайкальского края направлено уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера акционерного общества «Завод горного оборудования». Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, обвинения предъявлены сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента») и ч. 2 ст. 199.2 («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере»).

Следователи удалось установить, что в 2017−2020 годах при имеющейся налоговой задолженности вышеозначенные лица сокрыли от налогообложения свыше 40 млн рублей.

«Кроме того, они не исполнили обязанность налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с работников налога на доходы физических лиц в сумме свыше 17 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

Кстати, в ходе расследования уголовного дела руководитель завода в полном объеме погасил налоговую недоимку.