Волгоград, , 12:51 — REGNUM Свыше 7,5 тонны готовой рыбной продукции без соответствующей маркировки изъяли у индивидуального предпринимателя оперативники в Волгограде. Рыбу перерабатывали в антисанитарных условиях и реализовывали в торговых точках, сообщили 19 августа в пресс-службе регионального УМВД.

По версии оперативников, 59-летняя предпринимательница из Волгограда вместе с родственником покупала рыбу у браконьеров, а затем в антисанитарных условиях и с нарушением условий хранения перерабатывала. Продукция поступала в торговые точки Волгограда. В производственном цехе в Советском районе города, принадлежащем сыну индивидуального предпринимателя, а также в арендованных складских помещениях и торговых точках в общей сложности было изъято свыше 7,5 тонны готовой рыбной продукции. Кроме того, оперативники обнаружили запрещённые рыболовные сети длиной более километра и черновые записи дельцов.

Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.