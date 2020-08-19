Бердск, Новосибирская область, , 12:21 — REGNUM В Бердске в жилой пятиэтажке Микрорайона сегодня, 19 августа, произошёл пожар. Пожарные спасли троих жильцов дома, семь человек эвакуировались самостоятельно. А из окна горящей квартиры выпрыгнул ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском региональном управлении МЧС РФ.

«Выяснилось, что до приезда пожарных, спасаясь от огня, из окна на втором этаже выпрыгнула десятилетняя девочка. По словам очевидцев, на момент пожара ребёнок находился один в закрытой квартире. Девочка с серьёзными ожогами была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания не превысила 5 кв. метров. На тушение привлекались 12 человек и четыре единицы техники. Причину пожара ещё предстоит установить.