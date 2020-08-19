Казань, , 13:24 — REGNUM В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего директора ООО «КазаньТрансЭкспедиция» по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

В 2015—2018 годах обвиняемый, используя фиктивные договоры и бухгалтерские документы, представил декларацию по налогам на добавленную стоимость с фиктивными сведениями по сделкам с контрагентами по оказанию транспортно-экспедиционных услуг. В действительности услуги выполнялись самостоятельно с привлечением третьих лиц, в том числе сами директором в качестве индивидуального предпринимателя. Действиями обвиняемого причинен ущерб бюджету на сумму более 81 млн рублей. В целях его возмещения на имущество мужчины наложен арест, оцениваемый в 72 млн рублей.

Подозреваемый вину свою не признает. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Вахитовский районный суд Казани после получения обвинительного заключения начнёт рассмотрение уголовного дела по крупной неуплате налогов, которое было возбуждено в отношении директора одной из частных компаний Татарии. Сам фигурант вину не признаёт.

Читайте также: В Татарии недоплата налогов на 350 млн рублей закончилась уголовным делом